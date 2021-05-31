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Зідан пояснив відхід з Реала

Сьогодні 11:29 489 0
Зінедін Зідан прокоментував свою відставку
Зідан пояснив відхід з Реала
#Зідан, #Реал

Джерело - sport.ua.

Зінедін Зідан пояснив, чому вирішив покинути мадридський Реал.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

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"Я знаю футбол і знаю вимоги такого клубу, як Реал. Розумію, що коли ви не виграєте, то повинні піти. Я не втомився тренувати. Мені б хотілося, щоб в останні місяці мої відносини з клубом і з президентом були трохи іншими. Я йду, тому що клуб не дає мені впевненості, якої я потребую.

Провести двадцять років в Мадриді було найкрасивішою річчю, яка коли-небудь траплялася зі мною в житті", - розповів Зідан.

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