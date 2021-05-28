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Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020

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Підопічні Шевченка розпочали другий збір
Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020
#Коваленко, #Коноплянка

Джерело - УАФ.

Національна команда України розпочала другий збір у межах підготовки до Євро-2020, що, як і перший, відбудеться у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До трійки воротарів, які працювали минулого тижня, приєднався голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, а до числа польових гравців - наші легіонери Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Богдан Михайліченко та Роман Безус. Як відомо, Олександр Зінченко прибуде до розташування головної команди після фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому завтра його "Манчестер Сіті" зійдеться з Челсі.

На жаль, не зможуть допомогти національній команді Євген Коноплянка та Віктор Коваленко. В обох однакове ушкодження - надрив задньої поверхні стегна, після якого хлопці не встигають відновитися до початку фінального турніру.

Список гравців, присутніх наразі на зборі:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Крівцов (обидва - Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі - Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Остаточна заявка з 26 гравців повинна бути сформована до 1 червня.

Нагадаємо, Шевченко довикликав до збірної України Безуса.

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