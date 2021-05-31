Серхіо Рамос залишиться у Реалі

Джерело - Чемпіон.

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє журналіста Ніколо Скіри.

35-річний іспанець висловив бажання продовжити контракт з командою найближчим часом.

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Серхіо розраховує отримати дворічну угоду. Президент Реала Флорентіно Перес поки не вирішив, чи буде клуб підписувати з гравцем новий контракт.

Нагадаємо, чинна угода Рамоса з мадридцями закінчується влітку 2021 року. У сезоні-2020/2021 іспанець провів за "вершкових" 21 матч у всіх турнірах, забивши чотири голи і зробивши одну результативну передачу.