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Енріке пояснив відсутність Рамоса у заявці на Євро-2020

Сьогодні 14:50 557 0
Луїс Енріке прокоментував заявку збірної Іспанії
Енріке пояснив відсутність Рамоса у заявці на Євро-2020
#Іспанія, #Рамос, #Енріке

Джерело - football24.uа.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив свій вибір складу на чемпіонат Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми вирішили взяти з собою тільки 24 гравців, хоча дозволено 26. Ми не готові брати з собою більше, тому що хочемо, щоб у всіх були можливості на турнірі. Зазвичай у заявці лише 18-19 футболістів, і цього достатньо. Той-таки Начо виступав на належному рівні, але я вирішив узяти 24-х.

Актуально: Без Рамоса: Збірна Іспанії назвала заявку на Євро-2020

Обрати склад – легко і водночас складно. Серхіо Рамос не потрапив до заявки, тому що пропустив кінцівку сезону. Вчора я говорив з ним. Це було важке рішення, але я рекомендував йому бути егоїстичним і подумати про своє відновлення. Рішення Рамоса було дуже продуманим. Я розпитував, як він почувається фізично. Я поважаю і захоплююся ним, але ґрунтуюся на тому, що вважаю найкращим для національної збірної.

Ляпорт не має нічого спільного з Рамосом. Він сильний гравець в одній з найкращих команд світу. Він не хоче, щоб хтось пов'язував ці дві події", – розповів Енріке.

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