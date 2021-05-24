Енріке пояснив відсутність Рамоса у заявці на Євро-2020

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив свій вибір складу на чемпіонат Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми вирішили взяти з собою тільки 24 гравців, хоча дозволено 26. Ми не готові брати з собою більше, тому що хочемо, щоб у всіх були можливості на турнірі. Зазвичай у заявці лише 18-19 футболістів, і цього достатньо. Той-таки Начо виступав на належному рівні, але я вирішив узяти 24-х.

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Обрати склад – легко і водночас складно. Серхіо Рамос не потрапив до заявки, тому що пропустив кінцівку сезону. Вчора я говорив з ним. Це було важке рішення, але я рекомендував йому бути егоїстичним і подумати про своє відновлення. Рішення Рамоса було дуже продуманим. Я розпитував, як він почувається фізично. Я поважаю і захоплююся ним, але ґрунтуюся на тому, що вважаю найкращим для національної збірної.

Ляпорт не має нічого спільного з Рамосом. Він сильний гравець в одній з найкращих команд світу. Він не хоче, щоб хтось пов'язував ці дві події", – розповів Енріке.