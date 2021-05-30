Вейналдум пройде медогляд для Барселони перед Євро

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ліверпуля Жоржина Вейналдум, швидше за все, перейде в Барселону на правах вільного агента.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
30-річний хавбек повинен в найближчі дні підписати контракт з каталонцями до 2024 року.
Барселона планує відправити свій медперсонал у збірну Нідерландів перед Євро, щоб гравець пішов медобстеження.
If everything goes as planned, Barcelona will send their medical staff to the Dutch national team pre-Euros camp in order to complete Gini Wijnaldum medicals.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021
He’s expected to sign his contract until 2024 as new Barça player in the next days. Here we go.. ⏳🇳🇱 @mattemoretto #FCB https://t.co/sipUp9NmdJ
Нагадаємо, Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію.