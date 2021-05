Вейналдум пройде медогляд для Барселони перед Євро

Півзахисник Ліверпуля Жоржина Вейналдум, швидше за все, перейде в Барселону на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

30-річний хавбек повинен в найближчі дні підписати контракт з каталонцями до 2024 року.

Барселона планує відправити свій медперсонал у збірну Нідерландів перед Євро, щоб гравець пішов медобстеження.

If everything goes as planned, Barcelona will send their medical staff to the Dutch national team pre-Euros camp in order to complete Gini Wijnaldum medicals.



He’s expected to sign his contract until 2024 as new Barça player in the next days. Here we go.. ⏳🇳🇱 @mattemoretto #FCB https://t.co/sipUp9NmdJ