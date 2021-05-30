Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію

Барселона готує трансфери вільних агентів

Барселона невдовзі повинна оголосити відразу про три трансфери. За жоден із них не доведеться платити.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Невдовзі приміряє синьо-гранатову футболку Серхіо Агуеро. Форвард Ман Сіті упродовж кількох наступних годин прибуде у Барселону для проходження медогляду. Контракт на два сезони вже підписаний.

Окрім аргентинця, у столицю Каталонії повернеться ще один гравець "містян" – Ерік Гарсія. Третім новачком повинен стати Джорджініо Вейналдум. Угода щодо нідерландця буде закрита протягом кількох наступних днів.

Додамо, що у всіх трьох гравців завершилися контракти з клубами – Манчестер Сіті та Ліверпулем відповідно.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.