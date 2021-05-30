Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію

Джерело - football24.ua.
Барселона невдовзі повинна оголосити відразу про три трансфери. За жоден із них не доведеться платити.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Невдовзі приміряє синьо-гранатову футболку Серхіо Агуеро. Форвард Ман Сіті упродовж кількох наступних годин прибуде у Барселону для проходження медогляду. Контракт на два сезони вже підписаний.
Окрім аргентинця, у столицю Каталонії повернеться ще один гравець "містян" – Ерік Гарсія. Третім новачком повинен стати Джорджініо Вейналдум. Угода щодо нідерландця буде закрита протягом кількох наступних днів.
Додамо, що у всіх трьох гравців завершилися контракти з клубами – Манчестер Сіті та Ліверпулем відповідно.
Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.