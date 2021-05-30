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Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію

Сьогодні 12:57 245 0
Барселона готує трансфери вільних агентів
Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Барселона невдовзі повинна оголосити відразу про три трансфери. За жоден із них не доведеться платити.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Невдовзі приміряє синьо-гранатову футболку Серхіо Агуеро. Форвард Ман Сіті упродовж кількох наступних годин прибуде у Барселону для проходження медогляду. Контракт на два сезони вже підписаний.

Окрім аргентинця, у столицю Каталонії повернеться ще один гравець "містян" – Ерік Гарсія. Третім новачком повинен стати Джорджініо Вейналдум. Угода щодо нідерландця буде закрита протягом кількох наступних днів.

Додамо, що у всіх трьох гравців завершилися контракти з клубами – Манчестер Сіті та Ліверпулем відповідно.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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