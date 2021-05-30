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Маліновський: Збірна України вміє грати з усіма командами

Сьогодні 14:39 332 0
Руслана Маліновський прокоментував очікування від Євро-2020
Маліновський: Збірна України вміє грати з усіма командами
#Маліновський

Хавбек Аталанти і збірної України Руслан Маліновський сподівається, що національна команда покаже себе на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"На чемпіонаті Європи нам попалася дуже цікава група - всі суперники різні і по-своєму особливі. Ми вже не раз показували, що вміємо грати з усіма командами на хорошому рівні. Так що все залежить тільки від нас. Важливо, як ми підготуємося не тільки в ігровому плані, але і в ментальному. Важливо буде терпіти - все ж ігри підуть одна за одною. Важливо буде швидко перебудовуватися з однієї тактики на іншу - в залежності від суперника тренери напевно стануть ставити нам різні завдання.

Актуально: Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020

Фізична готовність, до слова, може стати визначальним фактором. У переважної більшості футболістів на підготовку до Євро буде менш як два тижнів, а позаду був напружений сезон, в який багато клубів входили без нормальних зборів. Адже всі пам'ятають, яким було літо минулого року. Дай Бог, це стане набагато кращим. В першу чергу для збірної України", - сказав Маліновський.

Раніше повідомлялося, що Коваленко пропустить Євро-2020.

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