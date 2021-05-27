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Коваленко пропустить Євро-2020

Сьогодні 14:55 410 0
Півзахисник не допоможе збірній України
Коваленко пропустить Євро-2020
#Коваленко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко пропустить чемпіонат Європи через травму.

Про це повідомляє zbirna.com.

Футболіст, який не грав на фініші клубного сезону через ушкодження, прибув до Києва, де зробив МРТ. Вердикт - частковий розрив задньої поверхні стегна. Лише з 15 червня гравець зможе приступити до тренувань.

Цю інформацію підтвердив і сам Віктор Коваленко.

Нагадаємо, Віктор Коваленко взимку перебрався до Аталанти, де мав обмаль ігрової практики. В його активі лише 3 хвилини в офіційному поєдинку Серії А.

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