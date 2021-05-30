Аспілікуета: Челсі виконав неймовірну роботу

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета відреагував на перемогу над Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли граєш за такий клуб, як Челсі, завжди дивишся в майбутнє. Ми святкуємо, ми чемпіони, але це пройде, і ми хочемо боротися за перемогу у всіх турнірах. Радий, що сьогодні підняв трофей, якого не вистачало в моїй колекції. Багато емоцій.

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У нас був важкий сезон, але ми завершили його найкращим можливим чином. Заслужено. Вся команда, підготовка з боку тренерського штабу, весь клуб - всі виконали неймовірну роботу", - розповів Аспілікуета.