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Тухель оцінив перемогу у Лізі чемпіонів

Сьогодні 09:26 274 0
Томас Тухель прокоментував перемогу у Лізі чемпіонів
Тухель оцінив перемогу у Лізі чемпіонів
#Тухель, #Челсі

Джерело - uefa.com.

Челсі видав матч найвищого рівня у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Величезний досвід і величезний успіх. Він принесе користь всім нам. Ми скористаємося нею, щоб зберегти спрагу нових перемог, рости і розвиватися. Це фантастичне досягнення. Вітаю усіх.

Манчестер Сіті був дуже сильним противником. Знали, що треба видати матч найвищого рівня і зіграти згуртовано, щоб мати шанс на перемогу. Так і вийшло. Щасливий, що можу розділити ці миті з командою і всіма, хто самовіддано працює на благо клубу.

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Час кілька днів святкувати і насолоджуватися. Звикнути до того, що сталося, і тиждень-другий порадіти. Потім в цьому вже немає сенсу, я захочу виграти новий трофей.

Планка встановлена. Після того як закінчаться урочистості і ми перетравимо те, що трапилося, прийде час рости і ставати краще. Це вкрай важливо", - розповів Тухель.

Нагадаємо, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.

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