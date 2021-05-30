Тухель оцінив перемогу у Лізі чемпіонів

Челсі видав матч найвищого рівня у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Величезний досвід і величезний успіх. Він принесе користь всім нам. Ми скористаємося нею, щоб зберегти спрагу нових перемог, рости і розвиватися. Це фантастичне досягнення. Вітаю усіх.

Манчестер Сіті був дуже сильним противником. Знали, що треба видати матч найвищого рівня і зіграти згуртовано, щоб мати шанс на перемогу. Так і вийшло. Щасливий, що можу розділити ці миті з командою і всіма, хто самовіддано працює на благо клубу.

Актуально: Манчестер Сіті - Челсі 0:1. Огляд матчу

Час кілька днів святкувати і насолоджуватися. Звикнути до того, що сталося, і тиждень-другий порадіти. Потім в цьому вже немає сенсу, я захочу виграти новий трофей.

Планка встановлена. Після того як закінчаться урочистості і ми перетравимо те, що трапилося, прийде час рости і ставати краще. Це вкрай важливо", - розповів Тухель.