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Визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

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Став відомий найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
#УЄФА, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому його команда з рахунком 1:0 перемогла Манчестер Сіті.

Про це повідомляє УЄФА.

Гравець збірної Франції протягом всього матчу був помітною фігурою в центрі поля. Він не давав Сіті спокійно розігрувати м'яч і переривав атаки вивіреними перехопленнями. На початку другого тайму Канті в ключовому епізоді відібрав м'яч у Кевіна де Брейне. При першій можливості прагнув доставити м'яч в атаку. Канте визнавався найкращим також в обох півфінальних матчах з Реалом.

"Він зробив величезний вплив в центральній третини поля з м'ячем і без. Відмінне взаємодія з Жоржинью", - розповів технічнічний спостерігач УЄФА Патрік Вієра.

Нагадаємо, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.

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