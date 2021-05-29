Санчо знову зацікавив Манчестер Юнайтед

Англієць може повернутися до АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лідер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо може переїхати в Англію в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Мохамед Боухафсі.

Манчестер Юнайтед домовляється з агентами гравця. Однак червоні дияволи дотепер не зробили Боруссії офіційної пропозиції про трансфер хавбека. Санчо очікує, що змінить клуб в літнє трансферне вікно.

Comme annoncé hier, les négociations avancent bien entre le #PSG et l’Inter Milan. Les 2 clubs sont proches d’un accord. Le PSG dispose d’un accord de principe de Hakimi ! Hakimi est convaincu par le projet parisien.

Le 3 eme club intéressé par le joueur c’est #Chelsea ! https://t.co/3tXhlRLvjf — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 29, 2021

У минулому сезоні Джейдон провів 36 матчів у Бундеслізі, забив 8 голів і зробив 11 асистів.

Раніше, Роналду може перейти в Манчестер Юнайтед або ПСЖ.