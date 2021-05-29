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Санчо знову зацікавив Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:55 78 0
Англієць може повернутися до АПЛ
Санчо знову зацікавив Манчестер Юнайтед
#МЮ, #Боруссія, #Санчо

Джерело - Чемпіон.

Лідер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо може переїхати в Англію в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Мохамед Боухафсі.

Манчестер Юнайтед домовляється з агентами гравця. Однак червоні дияволи дотепер не зробили Боруссії офіційної пропозиції про трансфер хавбека. Санчо очікує, що змінить клуб в літнє трансферне вікно.

У минулому сезоні Джейдон провів 36 матчів у Бундеслізі, забив 8 голів і зробив 11 асистів.

Раніше, Роналду може перейти в Манчестер Юнайтед або ПСЖ.

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