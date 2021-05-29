 Морьєнтес: Рауль готовий до роботи в Реалі краще, ніж хто-небудь ще | Футбол | Champion.com.ua
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Морьєнтес: Рауль готовий до роботи в Реалі краще, ніж хто-небудь ще

Сьогодні 10:57 39 0
Мадридський клуб шукає тренера після відходу Зідана
Морьєнтес: Рауль готовий до роботи в Реалі краще, ніж хто-небудь ще

Джерело - Marca.

Колишній нападник мадридського Реала Рауль - найкращий варіант для "вершкових" на заміну Зінедіна Зідана, який покинув клуб.

Про це заявив ексфорвард "галактікос" Фернандо Морьєнтес.

"Рауль готовий до роботи в Реалі краще, ніж хто-небудь ще. Це один з найнадійніших варіантів на заміну Зідану з числа тих, що зараз доступні. Він використовує дуже інноваційні методи роботи. У Соларі був сильний характер, але у Рауля він помножений на два. Яким він був гравцем, таким залишається і тренером. Він переможець", - сказав Морьєнтес

 

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