Колишній нападник мадридського Реала Рауль - найкращий варіант для "вершкових" на заміну Зінедіна Зідана, який покинув клуб.

Про це заявив ексфорвард "галактікос" Фернандо Морьєнтес.

"Рауль готовий до роботи в Реалі краще, ніж хто-небудь ще. Це один з найнадійніших варіантів на заміну Зідану з числа тих, що зараз доступні. Він використовує дуже інноваційні методи роботи. У Соларі був сильний характер, але у Рауля він помножений на два. Яким він був гравцем, таким залишається і тренером. Він переможець", - сказав Морьєнтес