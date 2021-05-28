Реал підписав Алабу

Контракт з гравцем розрахований на 5 років

Джерело - Чемпіон.

Австрійський захисник Давид Алаба перейшов до мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з гравцем розрахований на 5 років.

Алаба провів 12 років в Баварії. Мюнхенський клуб він покинув на правах вільного агента.

У складі Баварії Алаба десять разів виграв чемпіонат Німеччини, шість разів - Кубок країни і п'ять разів - Суперкубок.

Також захисник є 2-разовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА і клубного чемпіонату світу.

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