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Реал підписав Алабу

Сьогодні 20:40 290 0
Контракт з гравцем розрахований на 5 років
Реал підписав Алабу
#Алаба, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Австрійський захисник Давид Алаба перейшов до мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з гравцем розрахований на 5 років.

Алаба провів 12 років в Баварії. Мюнхенський клуб він покинув на правах вільного агента.

У складі Баварії Алаба десять разів виграв чемпіонат Німеччини, шість разів - Кубок країни і п'ять разів - Суперкубок.

Також захисник є 2-разовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА і клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Азар хоче повернутися у Челсі.

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