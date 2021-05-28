Хавбек хоче тільки в Ювентус

Півзахисник Сассуоло Мануель Локателлі відмовився переходити в Шахтар.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Його в донецькому клубі хотів бачити новий головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

Однак сам Локателлі повідомив керівництву Сассуоло, що хоче перейти цього літа тільки в Ювентус. Він відхилив пропозиції не тільки від Шахтаря, а й ще від ряду клубів.

У нинішньому сезоні на рахунку Локателлі 4 голи і 3 асисти в 33 матчах Серії А. Трансферна вартість 23-річного хавбека збірної Італії оцінюється в 35 мільйонів євро.