 Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Визначився переможець турніру Лобановського-2021
Вчора 18:54 1453
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 00:02 7054
Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря
Вчора 23:55 236
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:17 11240
Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020
Вчора 21:39 273
Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком
Вчора 20:09 1978
Завацька знищила росіянку та вийшла до основної сітки Ролан Гаррос
Вчора 17:39 588
Вайт: Усик - несправжній претендент у суперважкій вазі
Вчора 16:09 2222
Манчестер Сіті - Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів
Вчора 15:00 3634
Пірло покинув Ювентус
Вчора 12:46 770
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
26.05.2021 11:41 1527
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2021 09:44 2635
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
25.05.2021 20:43 1928 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:56 453
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:45 1549
Прямі трансляції
Навколо спорту

Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря

Вчора 23:55 236 0
Хавбек хоче тільки в Ювентус
Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря
#Сассуоло, #Ювентус, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Сассуоло Мануель Локателлі відмовився переходити в Шахтар. 

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Його в донецькому клубі хотів бачити новий головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

Однак сам Локателлі повідомив керівництву Сассуоло, що хоче перейти цього літа тільки в Ювентус. Він відхилив пропозиції не тільки від Шахтаря, а й ще від ряду клубів.

У нинішньому сезоні на рахунку Локателлі 4 голи і 3 асисти в 33 матчах Серії А. Трансферна вартість 23-річного хавбека збірної Італії оцінюється в 35 мільйонів євро.

Коментарі ()