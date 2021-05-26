Ярославський назвав завдання Металіста

Металіст за підсумками наступного сезону Першої ліги має вийти в УПЛ.

Про це розповів експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Конкретні турнірні завдання перед Металістом? Я вже поставив завдання, говорив про це і повторюся: у нас завдання за підсумками сезону 2021/22 – вихід в УПЛ, а за підсумками сезону 2022/23 – закінчити на місці, що дає право грати в єврокубках.

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Чемпіонство в УПЛ? Завдання чемпіонства в Україні стоїть, але на другому плані після Ліги Європи. Тобто я не думаю, що нам відразу вдасться в перший або в другий сезон взяти чемпіонат. Для цього має щось статися", - відзначив Ярославський.