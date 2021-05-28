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Ворскла підписала захисника збірної Естонії

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Ворскла підписала захисника збірної Естонії
#Тамм, #Ворскла

Джерело - ФК Ворскла.

29-річний Йоонас Тамм поставив свій підпис під трудовою угодою з футбольним клубом Ворскла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови, запропоновані новим клубом, цілком влаштували естонського легіонера, і сторони підтвердили взаємне бажання співпрацювати підписами у контракті, терміни та фінансові умови якого наразі не розголошуються.

Тамм, який раніше захищав кольори чернігівської Десни, має переконливі для його позиції на полі антропометричні дані: зріст 192 см і вагу 95 кг.

Виступи в національній збірній Естонії розпочав у 2011 році, за яку цього часу зіграв майже чотири десятки зустрічей. Має три голи в активі в офіційних зустрічах. До цього був задіяний в юнацькій та молодіжній збірних Естонії різних вікових груп.    

Йоонас став першим новобранцем команди Юрія Максимова цього літнього міжсезоння.

Нагадаємо, Ворскла цікавиться нігерійським форвардом.

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