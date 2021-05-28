Ворскла підписала захисника збірної Естонії

Джерело - ФК Ворскла.
29-річний Йоонас Тамм поставив свій підпис під трудовою угодою з футбольним клубом Ворскла.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Умови, запропоновані новим клубом, цілком влаштували естонського легіонера, і сторони підтвердили взаємне бажання співпрацювати підписами у контракті, терміни та фінансові умови якого наразі не розголошуються.
Тамм, який раніше захищав кольори чернігівської Десни, має переконливі для його позиції на полі антропометричні дані: зріст 192 см і вагу 95 кг.
Виступи в національній збірній Естонії розпочав у 2011 році, за яку цього часу зіграв майже чотири десятки зустрічей. Має три голи в активі в офіційних зустрічах. До цього був задіяний в юнацькій та молодіжній збірних Естонії різних вікових груп.
Йоонас став першим новобранцем команди Юрія Максимова цього літнього міжсезоння.
Нагадаємо, Ворскла цікавиться нігерійським форвардом.