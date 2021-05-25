Ворскла цікавиться нігерійським форвардом

24-річний форвард з Нігерії Ібрагім Мустафа може перейти у Ворсклу

Ворскла, яка завоювала право зіграти в Лізі конференцій-2021/22, проявляє зацікавленість в підписанні 24-річного форварда Ібрагіма Мустафи.

Про це повідомляє All Nigeria Soccer.

Контракт нападника належить нігерійському клубу Плато Юнайтед, в складі якого в поточному сезоні футболіст провів 9 матчів і забив в них 7 м'ячів.

У Ворсклі розраховують замінити Мустафою кращого бомбардира УПЛ-2020/21 Владислава Кулача, який з великою ймовірністю покине клуб.

Також інтерес до нігерійського форварда проявляє бельгійський Беєрсхот, північномакедонська Шкендія, єгипетський Замалек, і клуби з Алжиру, Марокко, Тунісу та Малайзії.

Нагадаємо, Ворскла позбудеться бразильського гравця.