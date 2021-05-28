Ковалець назвав головного фаворита Євро-2020

Головним фаворитом Євро-2020 є збірна Франції, яка є найстабільнішою командою протягом тривалого часу.

Про це заявив український тренер Сергій Ковалець.

"Франція - це найстабільніша команда протягом тривалого часу. Ще й з Бензема вони поспілкувалися і знайшли спільну мову. Бензема - це велике посилення. Жіру не має стабільної ігрової практики в команді. Фаворит - Франція.

Ну а якщо говорити про дві інші команди, то хотілося б, щоб і наша збірна була в трійці. Ну і ще збірна Англії", - зазначив Ковалець.