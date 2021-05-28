Ковалець назвав головного фаворита Євро-2020

Джерело - XSport.
Головним фаворитом Євро-2020 є збірна Франції, яка є найстабільнішою командою протягом тривалого часу.
Про це заявив український тренер Сергій Ковалець.
"Франція - це найстабільніша команда протягом тривалого часу. Ще й з Бензема вони поспілкувалися і знайшли спільну мову. Бензема - це велике посилення. Жіру не має стабільної ігрової практики в команді. Фаворит - Франція.
Ну а якщо говорити про дві інші команди, то хотілося б, щоб і наша збірна була в трійці. Ну і ще збірна Англії", - зазначив Ковалець.
Раніше, збірна України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро-2020.