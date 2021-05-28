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Збірна України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро-2020

Сьогодні 13:23 447 0
Збірна України готується до чемпіонату Європи
Збірна України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро-2020
#Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Після кількох днів відпочинку збірна України повертається до роботи у Харкові, де національна команда буде готуватися до спарингу проти Північної Ірландії 3 червня.

Про це повідомляє zbirna.com.

В розпорядженні Андрія Шевченка наразі 32 гравця:

Воротарі - Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія);

Захисники - Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія);

Півзахисники - Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (всі - Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія);

Нападники - Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бесєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Раніше повідомлялося, що Коваленко пропустить Євро-2020.

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