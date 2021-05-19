Шахтар готовий витратити на лідера Сассуоло 50 млн євро

Шахтар готує трансфер лідера Сассуоло

Шахтар намагається перехопити півзахисника Сассуоло Мануеля Локателлі у Ювентуса.

Про це повідомляє Calciomercato.

Відзначається, що угода гравця з туринським клубом майже завершена, але тут з'явився варіант з українським клубом.

Шахтар готовий заплатити Сассуоло за Локателлі 35 млн євро, а самому гравцеві п'ятирічний контракт із зарплатою в 3 млн євро за сезон "чистими".

На користь українського варіанту говорить і те, що Шахтар буде тренувати Роберто Де Дзербі, який наразі є наставником Сассуоло.

Локателлі провів за Сассуоло 98 ігор, в яких забив сім голів і виконав 11 гольових передач. Також футболіст виступає за збірну Італії, за яку зіграв дев'ять ігор (1+1).

Нагадаємо, Де Дзербі оголосив, що покине Сассуоло.