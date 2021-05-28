Підопічні Ротаня провалили турнір

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі турніру Валерія Лобановського-2021 збірна України (U-21) програла Узбекистану (U-21).

Перед цим матчем Узбекистан (U-21) та Азербайджан (U-21) мали по три очки. Останнє місце посідала українська молодіжка. Потрібно було перемагати Узбекистан (U-21) з перевагою у два голи. Але цього не сталося. Підопічні Ротаня зазнали поразки - 0:2. Як наслідок переможцем турніру стала команда Узбекистан (U-21).

Турнір Валерія Лобановського-2021

3 тур, 28 травня

Україна (U-21) - Узбекистан (U-21) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Жалоліддінов, 0:2 - 63 Норчаєв