 Визначився переможець турніру Лобановського-2021 | Футбол | Champion.com.ua
Визначився переможець турніру Лобановського-2021
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Визначився переможець турніру Лобановського-2021

Сьогодні 18:54 502 0
Підопічні Ротаня провалили турнір
Визначився переможець турніру Лобановського-2021
#Україна, #Узбекистан

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі турніру Валерія Лобановського-2021 збірна України (U-21) програла Узбекистану (U-21).

Перед цим матчем Узбекистан (U-21) та Азербайджан (U-21) мали по три очки. Останнє місце посідала українська молодіжка. Потрібно було перемагати Узбекистан (U-21) з перевагою у два голи. Але цього не сталося. Підопічні Ротаня зазнали поразки - 0:2. Як наслідок переможцем турніру стала команда Узбекистан (U-21).

Турнір Валерія Лобановського-2021
3 тур, 28 травня

Україна (U-21) - Узбекистан (U-21) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Жалоліддінов, 0:2 - 63 Норчаєв

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