Молодіжка Узбекистану переграла Азербайджан на турнірі Лобановського-2021

Перемога Узбекистану зберегла інтригу в турнірі до останнього ігрового дня

Джерело - Чемпіон.

У другому турі турніру Валерія Лобановського-2021 збірна Узбекистан (U-21) здолала Азербайджан (U-21).

То ж після двох турів Узбекистан (U-21) та Азербайджан (U-21) набрали по три очки. Останнє місце посідає українська молодіжка (вчора збірна України програла Азербайджану - 0:1), яка завтра має шанс виграти турнір. Для потрібно перемагати Узбекистан (U-21) не з рахунком 1:0.

Турнір Валерія Лобановського-2021

2 тур, 27 травня

Узбекистан (U-21) - Азербайджан (U-21) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75 Жалоліддінов