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Челсі може повернути Лукаку

Сьогодні 15:13 186 0
Ромелу Лукаку може змінити клуб
Челсі може повернути Лукаку
#Лукаку, #Інтер, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку може покинути клуб після відставки Антоніо Конте.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Представники Челсі розпочали переговори із Лукаку, аби знову підписати нападника. Втім, заради Ромелу лондонцям доведеться продати кількох гравців, щоб отримати кошти на трансфер нападника.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює бельгійця у 100 млн євро.

Лукаку провів 44 матчі у складі Інтера в сезоні 2020/21 у всіх турнірах, записавши до свого активу 30 голів та 10 асистів.

Нагадаємо, Інтер достроково розірвав контракт з Конте.

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