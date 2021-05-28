Ломаченко: Накатані - найкращий вибір для мене

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) пояснив бій проти японця Масайосі Накатані (19-1, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Тому що це найкращий вибір для мене. Хочу порівняти себе з цим хлопцем, тому що він бився з Теофімо.

Він - дуже жорсткий хлопець, це важкий опонент для мене ", - сказав Ломаченко.