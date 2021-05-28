Ломаченко: Накатані - найкращий вибір для мене

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) пояснив бій проти японця Масайосі Накатані (19-1, 13 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Тому що це найкращий вибір для мене. Хочу порівняти себе з цим хлопцем, тому що він бився з Теофімо.
Він - дуже жорсткий хлопець, це важкий опонент для мене ", - сказав Ломаченко.
Раніше, японець програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів.
Поєдинок між Ломаченко і Накатані відбудеться 26 червня.
Раніше Теофімо заявив, що Ломаченко хотів накласти на себе руки після бою.