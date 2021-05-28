Захисник Ворскли зацікавив турецькі клуби

Ндіайе може перейти у турецький клуб

Чемпіон Туреччини Бешикташ в найближче трансферне вікно не має наміру серйозно міняти склад, розраховуючи на точкові придбання.

Про це повідомляє Spor.haber7.com

В поле зору "чорних орлів", зокрема, потрапив центральний захисник Ворскли Пап-Альюн Ндіайе, який в кінці червня отримає статус вільного агента.

Очікується, що конкуренцію Бешикташу в питанні підписання Ндіайе складуть Трабзонспор та Хатайспор, які також придивляються до кремезного бека.

Ндіайє в УПЛ-2020/21 провів 21 матч.

Нагадаємо, Ворскла цікавиться нігерійським форвардом.