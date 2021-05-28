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Захисник Ворскли зацікавив турецькі клуби

Сьогодні 14:27 197 0
Ндіайе може перейти у турецький клуб
Захисник Ворскли зацікавив турецькі клуби
#Ндіайе, #Ворскла

Джерело - sport.ua.

Чемпіон Туреччини Бешикташ в найближче трансферне вікно не має наміру серйозно міняти склад, розраховуючи на точкові придбання.

Про це повідомляє Spor.haber7.com

В поле зору "чорних орлів", зокрема, потрапив центральний захисник Ворскли Пап-Альюн Ндіайе, який в кінці червня отримає статус вільного агента.

Очікується, що конкуренцію Бешикташу в питанні підписання Ндіайе складуть Трабзонспор та Хатайспор, які також придивляються до кремезного бека.

Ндіайє в УПЛ-2020/21 провів 21 матч.

Нагадаємо, Ворскла цікавиться нігерійським форвардом.

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