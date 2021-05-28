Барселона запропонувала Мессі 10-річний контракт

Ліонелю Мессі запропонували довгостроковий контракт

Барселона запропонувала Ліонелю Мессі контракт відразу на 10 років, щоб аргентинець після завершення кар'єри перейшов на посаду в клубі.

Про це повідомляє AS.

При цьому Мессі планує через декілька років догравати в МЛС, а керівництво Барселони хоче, щоб Ліонель в цей час виступав амбасадором іспанського клубу.

Наразі переговори проходять активно, але поки форвард не готовий дати свою відповідь, оскільки клуб не оголосив плани на новий сезон, а також не визначився з тренером і трансферами.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише новий контракт з Барселоною.