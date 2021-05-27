Мессі підпише новий контракт з Барселоною

Мессі підпише контракт з Барселоною до 2023 року.

Нападник Ліонель Мессі залишиться в Барселоні.

Про це повідомляє El Confidencial.

Аргентинець вже домовився з президентом Барселони Жуаном Лапортою про те, що підпише контракт строком до 2023 року.

Протягом декількох останніх днів Лапорта і Хорхе Мессі, батько і агент форварда, вели переговори і досягли домовленості за новим контрактом футболіста. Обидві сторони хочуть укласти нову угоду якомога швидше.

Наразі невідомо, скільки Мессі буде заробляти у Барсі щодо нового договору. Розмір його зарплати буде залежати від результатів аудиту. Однак уже зараз очевидно, що аргентинець піде на зниження зарплати.

У минулому сезоні 33-річний форвард знову став кращим бомбардиром Ла-Ліги, забивши 30 голів в 35 матчах турніру.

Нагадаємо, Барселона фінішувала на третьому місці вперше з 2008 року.