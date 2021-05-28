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Ювентус підписав чотирирічний контракт з Аллегрі

Сьогодні 08:11 236 0
Стали відомі умови повернення Аллегрі
Ювентус підписав чотирирічний контракт з Аллегрі
#Ювентус, #Аллегрі

Джерело - sport.ua.

Італійський наставник Массіміліано Аллегрі стане новим головним тренером Ювентуса.

Про це повідомляє Ромеро Агресті.

Сторони вже підписали контракт, який розрахований на чотири роки. Зарплата 52-річного тренера складе 9 млн євро на рік.

Аллегрі знаходиться без роботи з моменту відставки з Ювентуса у 2019 році. Під його керівництвом туринська команда п'ять разів стала чемпіоном Італії, завоювала чотири Кубки та два Суперкубки країни, а також двічі вийшла в фінал Ліги чемпіонів, де зазнала поразки.

У сезоні, що завершився Ювентус вперше за 10 років не став чемпіоном Італії.

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