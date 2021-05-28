Ювентус підписав чотирирічний контракт з Аллегрі

Стали відомі умови повернення Аллегрі

Італійський наставник Массіміліано Аллегрі стане новим головним тренером Ювентуса.

Про це повідомляє Ромеро Агресті.

Сторони вже підписали контракт, який розрахований на чотири роки. Зарплата 52-річного тренера складе 9 млн євро на рік.

Аллегрі знаходиться без роботи з моменту відставки з Ювентуса у 2019 році. Під його керівництвом туринська команда п'ять разів стала чемпіоном Італії, завоювала чотири Кубки та два Суперкубки країни, а також двічі вийшла в фінал Ліги чемпіонів, де зазнала поразки.

У сезоні, що завершився Ювентус вперше за 10 років не став чемпіоном Італії.