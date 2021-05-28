Клуб МЛС готує трансфер півзахисника Шахтаря

Півзахисник Шахтаря може поїхати за океан

Ванкувер Вайткепс зробив Шахтарю пропозицію щодо переходу 30-річного бразильця Алана Патріка.

Про це повідомляє Territorio MLS.

Канадський клуб сподівається орендувати Патріка на 18 місяців, а потім підписати на правах вільного агента. Упродовж цього періоду зарплатню півзахисника буде повністю покривати Ванкувер. Для оформлення переходу потрібно поквапитися, оскільки трансферне вікно в МЛС закривається 1 червня.

Патрік приєднався до Шахтаря у липні 2011 року. Бразилець провів за "гірників" 157 матчів, відзначився 21 голом та 29 асистами.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив донецький Шахтар.