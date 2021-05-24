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Гаттузо покинув Наполі

Сьогодні 08:11 571 0
У Наполі буде новий головний тренер
Гаттузо покинув Наполі
#Наполі, #Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Невихід Наполі у Лігу чемпіонів став фатальним для головного тренера команди Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт з італійським спеціалістом, який розрахований до 30 червня, продовжений не буде.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вже подякував тренеру за роботу.

"Дорогий Ріно, я щасливий, що провів з тобою останні майже два сезони. Дякую за виконану роботу, бажаю успіху, куди б ти не пішов. Я також обіймаю твою дружину та дітей. Ауреліо де Лаурентіс", – написав бос Наполі.

Нагадаємо, Наполі розписав нічию з Вероною і завершив чемпіонат Італії на 5-й позиції.

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