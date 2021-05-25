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Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче – журналіст

Сьогодні 08:41 647 0
Сергій Ребров може повернутися в Туреччину
Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче – журналіст
#Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров влітку може змінити клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я розумію, у Реброва конфлікт не з президентом Ференцвароша, а з менеджером рівнем нижче. Кожен тренер хоче розвиватися. І в фінансовому плані, і в футбольному.

10 або 12 червня команда має вийти з відпустки. Зараз Ребров розраховує на те, що він розпочне підготовку до сезону з Ференцварошем.

Що стосується АЕК, то я більше схиляюся до того, що Ребров швидше очолить свій колишній клуб. Зараз вже з'явилася серйозна інформація. Йдуть серйозні переговори. Йдеться про Фенербахче", - розповів Циганик.

Фенербахче в нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини зайняв третє місце і в наступному сезоні зіграє в Лізі конференцій.

Сам Ребров вже виступав за Фенербахче в якості гравця в 2003-3004 роках, і ставав з клубом чемпіоном Туреччини.

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