Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче – журналіст

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров влітку може змінити клуб.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Наскільки я розумію, у Реброва конфлікт не з президентом Ференцвароша, а з менеджером рівнем нижче. Кожен тренер хоче розвиватися. І в фінансовому плані, і в футбольному.
10 або 12 червня команда має вийти з відпустки. Зараз Ребров розраховує на те, що він розпочне підготовку до сезону з Ференцварошем.
Що стосується АЕК, то я більше схиляюся до того, що Ребров швидше очолить свій колишній клуб. Зараз вже з'явилася серйозна інформація. Йдуть серйозні переговори. Йдеться про Фенербахче", - розповів Циганик.
Фенербахче в нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини зайняв третє місце і в наступному сезоні зіграє в Лізі конференцій.
Сам Ребров вже виступав за Фенербахче в якості гравця в 2003-3004 роках, і ставав з клубом чемпіоном Туреччини.