Львів залишили два українські гравці

Джерело - ФК Львів.
У захисника Івана Лобая та нападника Юрія Захарківа закінчились контракти з ФК Львів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За спільною згодою сторін клуб та гравці вирішили співпрацю не продовжувати.
25-річний Лобай приєднався до ПФК Львів у січні поточного року. За цей час встиг провести 5 матчів у футболці синьо-золотих левів.
Захарків, своєю чергою, став гравцем Львова у листопаді 2020 року. В офіційних матчах у футболці містян з’являвся на полі 8 разів.
Раніше, екстренер Львова очолив аматорську команду.