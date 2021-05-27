Львів залишили два українські гравці

Лобай і Захарків продовжать виступи в інших клубах

Джерело - ФК Львів.

У захисника Івана Лобая та нападника Юрія Захарківа закінчились контракти з ФК Львів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За спільною згодою сторін клуб та гравці вирішили співпрацю не продовжувати.

25-річний Лобай приєднався до ПФК Львів у січні поточного року. За цей час встиг провести 5 матчів у футболці синьо-золотих левів.

Захарків, своєю чергою, став гравцем Львова у листопаді 2020 року. В офіційних матчах у футболці містян з’являвся на полі 8 разів.

Раніше, екстренер Львова очолив аматорську команду.