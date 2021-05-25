Екстренер клубу УПЛ очолив аматорську команду

Екснаставник Львова Віталій Шумський продовжить кар'єру в Аматорській лізі України.

ФК Мункач із Закарпатської області оголосив про прихід Віталія Шумського на посаду головного тренера.

Зміни на тренерському містку відбулися напередодні матчу 15-го туру Аматорської ліги України між Мункачем та ОДЕКом. Гра завершилася мінімальною поразкою підопічних Шумського, які вирішальний м'яч пропустили на останній компенсованій хвилині.

Минулий сезон 49-річний фахівець розпочинав на рівні УПЛ, де спочатку був асистентом головного тренера Львова Георгія Цецадзе, а після відставки грузина Шумський став виконувачем обов'язків наставника. На чолі львів'ян провів 9 матчів і був звільнений на початку березня.

Раніше повідомлялося, що екстренер Львова може очолити Прикарпаття.