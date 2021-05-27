Вільярреал – 8-ма команда, яка виграла Лігу Європи без поразок

Вільярреал виграв Лігу Європи без поразок

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті.

У цьому розіграші турніру команда Унаї Емері здобула 12 перемог (включаючи технічну 3:0 над Карабахом) і двічі зіграла внічию.

Вільярреал став восьмим клубом, що зумів здобути перемогу в Лізі Європи / Кубку УЄФА без жодної поразки. Раніше це вдавалося Тоттенгему, Боруссії Менхенгладбах, двічі Гетеборгу, Аяксу, Галатасараю, Феєнорду і Челсі.

Вільярреал – перша іспанська команда, яка добилась такого успіху.