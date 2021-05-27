Вільярреал – 8-ма команда, яка виграла Лігу Європи без поразок

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги Європи Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті.
У цьому розіграші турніру команда Унаї Емері здобула 12 перемог (включаючи технічну 3:0 над Карабахом) і двічі зіграла внічию.
Вільярреал став восьмим клубом, що зумів здобути перемогу в Лізі Європи / Кубку УЄФА без жодної поразки. Раніше це вдавалося Тоттенгему, Боруссії Менхенгладбах, двічі Гетеборгу, Аяксу, Галатасараю, Феєнорду і Челсі.
Вільярреал – перша іспанська команда, яка добилась такого успіху.
Eight teams have now won the UEFA Cup/#UEL whilst remaining unbeaten throughout the competition:— Squawka Football (@Squawka) May 26, 2021
🏴 Tottenham
🇩🇪 Gladbach
🇸🇪 IFK Göteborg x2
🇳🇱 Ajax
🇹🇷 Galatasaray
🇳🇱 Feyenoord
🏴 Chelsea
🇪🇸 Villarreal
The Yellow Submarine are the first Spanish team to achieve this feat. pic.twitter.com/Hdo1uacnvO