Джерело - sport.ua.
Шахтар проявляє серйозний інтерес до 29-річного центрального захисника Сассуоло Джанмарко Феррарі.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Новий наставник "гірників" Роберто Де Дзербі вважає Феррарі дуже якісним гравцем, і хотів би, щоб той перебрався з ним в Україну.
Шахтар вже контактує з Сассуоло і самим гравцем на предмет можливого трансферу. Оціночна вартість гравця на Transfermarkt становить 10 млн євро.
У сезоні-2020/21 Феррарі провів 34 матчі в Серії А, відзначившись 5 результативними передачами.
Нагадаємо, Де Дзербі очолив донецький Шахтар.