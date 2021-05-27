Шахтар може підсилитись італійським захисником

Шахтар проявляє серйозний інтерес до 29-річного центрального захисника Сассуоло Джанмарко Феррарі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Новий наставник "гірників" Роберто Де Дзербі вважає Феррарі дуже якісним гравцем, і хотів би, щоб той перебрався з ним в Україну.

Шахтар вже контактує з Сассуоло і самим гравцем на предмет можливого трансферу. Оціночна вартість гравця на Transfermarkt становить 10 млн євро.

У сезоні-2020/21 Феррарі провів 34 матчі в Серії А, відзначившись 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив донецький Шахтар.