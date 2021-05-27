Барселона хоче запросити Гвардіолу

Джерело - football24.ua.
Барселона хоче влітку змінити головного тренера команди.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Президент Барселони Жуан Лапорта попросив Рональда Кумана зачекати 15 днів, поки керівництво не завершить перемовини з іншими тренерами. Нідерландський фахівець збереже посаду за однієї умови – якщо інші кандидати відмовляться.
Одним з можливих наступників Кумана може стати керманич Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола. Він є пріоритетом Лапорти. Останній вважає, що потенційна перемога над Челсі в фіналі Ліги чемпіонів допоможе у перемовинах з екстренером Барси, оскільки Пеп завершить свій переможний цикл на Туманному Альбіоні.
Раніше повідомлялося, що Куман зберіг свою посаду у Барселоні.