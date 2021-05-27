Барселона хоче запросити Гвардіолу

У Барселоні визначились із заміною Кумана

Барселона хоче влітку змінити головного тренера команди.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Президент Барселони Жуан Лапорта попросив Рональда Кумана зачекати 15 днів, поки керівництво не завершить перемовини з іншими тренерами. Нідерландський фахівець збереже посаду за однієї умови – якщо інші кандидати відмовляться.

Одним з можливих наступників Кумана може стати керманич Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола. Він є пріоритетом Лапорти. Останній вважає, що потенційна перемога над Челсі в фіналі Ліги чемпіонів допоможе у перемовинах з екстренером Барси, оскільки Пеп завершить свій переможний цикл на Туманному Альбіоні.

Раніше повідомлялося, що Куман зберіг свою посаду у Барселоні.