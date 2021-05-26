Куман зберіг свою посаду у Барселоні

Рональд Куман наразі не звільнений з посади головного тренера Барселони

Головний тренер Барселони Рональд Куман зберіг свою посаду в клубі.

Про це повідомляє Sport.

Напередодні в офісі "синьо-гранатових" президент клубу Жуан Лапорта зустрівся з нідерландським фахівцем. В Іспанії очікували, що на цій зустрічі функціонер відправить менеджера у відставку, але цього не сталося.

Лапорта не став приймати ніяких рішень про відставку фахівця. Вони разом підбиkb підсумки сезону, а також обговорили найближчі плани. Зустріч Лапорти і Кумана тривала трохи більше півгодини.

При цьому варто відзначити, що Лапорта не дав тренеру гарантій щодо його майбутнього в команді. Є ймовірність, що пізніше фахівця все ж відправлять у відставку.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена в придбані Гозенса.