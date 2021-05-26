Куман зберіг свою посаду у Барселоні

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Барселони Рональд Куман зберіг свою посаду в клубі.
Про це повідомляє Sport.
Напередодні в офісі "синьо-гранатових" президент клубу Жуан Лапорта зустрівся з нідерландським фахівцем. В Іспанії очікували, що на цій зустрічі функціонер відправить менеджера у відставку, але цього не сталося.
Лапорта не став приймати ніяких рішень про відставку фахівця. Вони разом підбиkb підсумки сезону, а також обговорили найближчі плани. Зустріч Лапорти і Кумана тривала трохи більше півгодини.
При цьому варто відзначити, що Лапорта не дав тренеру гарантій щодо його майбутнього в команді. Є ймовірність, що пізніше фахівця все ж відправлять у відставку.
Нагадаємо, Барселона зацікавлена в придбані Гозенса.