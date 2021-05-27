Сульшер назвав причину поразки Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив програний фінал Ліги Європи Вільярреалу.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"У роздягальні тихо. Всі розчаровані. Це футбол – іноді все вирішує один удар. Ми повинні зробити з цього висновки. Потрібно спробувати це на смак і зробити так, щоб більше ніколи такого не переживати.

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Ми не змогли включитися і не грали так добре, як могли б. Думаю, що ми почали непогано, але суперники реалізували свій єдиний удар у площину воріт. Звичайно, ми розчаровані тим, що знову пропустили після стандарту.

Вони не давали нам грати, закривали зони, добре захищалися. Ми не створювали достатньо серйозних моментів. Зараз не час вказувати на те, що я б зробив інакше. Але коли залишаєшся без трофея, це означає, що ти не все зробив правильно.

Ми підходимо все ближче і ближче, стаємо все кращими й кращими. Ми були всього в одному кроці від трофея. Єдиний спосіб досягати бажаного – це ставати кращими", – розповів Сульшер.