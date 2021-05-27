 Сульшер назвав причину поразки Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи
Сьогодні 00:55 1019
Вільярреал - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було
Сьогодні 00:55 7423
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 00:28 5378
Гірн: Джошуа буде щасливий зустрітися з Усиком
Вчора 23:24 2137
Верес достроково вийшов до УПЛ
Вчора 20:24 880
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 18:58 9312
Молодіжна збірна України з поразки стартувала на турнірі Лобановського-2021
Вчора 18:57 817
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Вчора 18:47 3177
Луческу: Це Динамо виграло чемпіонат, а не Шахтар його програв
Вчора 16:12 814
АЕК відмовився від послуг Реброва
Вчора 11:50 2008 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Ломаченко отримав подарунок від UFC
Ломаченко отримав подарунок від UFC Valeriy Ruchka
Вчора 12:16 519
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
Вчора 11:41 1426
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 09:44 2580
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
25.05.2021 20:43 1791 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:56 368
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:45 1424
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
25.05.2021 15:54 1410
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2021 15:27 2663
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2021 13:33 3781
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
25.05.2021 12:38 4526 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сульшер назвав причину поразки Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи

Сьогодні 09:41 408 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував матч проти Вільярреала
Сульшер назвав причину поразки Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи
#УЄФА, #Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив програний фінал Ліги Європи Вільярреалу.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"У роздягальні тихо. Всі розчаровані. Це футбол – іноді все вирішує один удар. Ми повинні зробити з цього висновки. Потрібно спробувати це на смак і зробити так, щоб більше ніколи такого не переживати.

Актуально: Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд фіналу Ліги Європи

Ми не змогли включитися і не грали так добре, як могли б. Думаю, що ми почали непогано, але суперники реалізували свій єдиний удар у площину воріт. Звичайно, ми розчаровані тим, що знову пропустили після стандарту.

Вони не давали нам грати, закривали зони, добре захищалися. Ми не створювали достатньо серйозних моментів. Зараз не час вказувати на те, що я б зробив інакше. Але коли залишаєшся без трофея, це означає, що ти не все зробив правильно.

Ми підходимо все ближче і ближче, стаємо все кращими й кращими. Ми були всього в одному кроці від трофея. Єдиний спосіб досягати бажаного – це ставати кращими", – розповів Сульшер.

Нагадаємо, Вільярреал у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи.

Коментарі ()