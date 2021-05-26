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Навколо спорту

Пірло може очолити Сассуоло

Сьогодні 19:55 324 0
Майбутнє головного тренера Ювентуса Андреа Пірло залишається невизначеним
Пірло може очолити Сассуоло
#Скіра, #Пірло, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло може покинути свою посаду вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Cкіра.

У разі звільнення італійський фахівець зможе досить швидко знайти роботу в Серії А.

У послугах Пірло зацікавлений Сассуоло. Генеральний директор цього клубу Джованні Карневалі. вважає, що нинішній тренер Ювентуса стане ідеальним наступником Роберто Де Дзербі, який недавно очолив Шахтар.

Нагадаємо, Ювентус під керівництвом Пірло зайняв четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Сассуоло за підсумками сезону, що завершився розташувався на восьмій сходинці.

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