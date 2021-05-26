Пірло може очолити Сассуоло

Майбутнє головного тренера Ювентуса Андреа Пірло залишається невизначеним

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло може покинути свою посаду вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Cкіра.

У разі звільнення італійський фахівець зможе досить швидко знайти роботу в Серії А.

У послугах Пірло зацікавлений Сассуоло. Генеральний директор цього клубу Джованні Карневалі. вважає, що нинішній тренер Ювентуса стане ідеальним наступником Роберто Де Дзербі, який недавно очолив Шахтар.

Se Andrea #Pirlo non dovesse essere confermato dalla #Juventus, potrebbe comunque restare ad allenare in #SerieA: il giovane allenatore bresciano è molto apprezzato dall’ad del #Sassuolo Giovanni Carnevali, a caccia dell’erede di De Zerbi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2021

Нагадаємо, Ювентус під керівництвом Пірло зайняв четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Сассуоло за підсумками сезону, що завершився розташувався на восьмій сходинці.