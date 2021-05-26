Ювентус хоче перехопити Аллегрі у Реала

Аллегрі може повернутися у Ювентус

Керівництво Ювентуса зацікавлене в поверненні колишнього головного тренера Массіміліано Аллегрі, який близький до підписання дворічного контракту з Реалом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Італійському клубові готові запропонувати фахівцеві ті ж умови, що і "вершкові".

Італієць знаходиться без роботи з 2019 року, після того, як покинув Ювентус, з яким 5 разів виграв Серію А, 4 рази - Кубок Італії і 2 рази - Суперкубок країни.

Минулий сезон під керівництвом Андреа Пірло ексчемпіон Італії завершили на четвертому місці в таблиці Серії А, в останній момент гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Массіміліано Аллегрі відмовив Тоттенгему.