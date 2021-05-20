 Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії | Футбол | Champion.com.ua
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Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії

Сьогодні 13:39 339 0
Легендарний голкіпер перемагав в цьому турнірі у складі двох клубів
Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії
#Буффон, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон встановив рекорд за кількістю завойованих Кубків Італії за всю історію турніру. 

Про це повідомляє Opta.

На рахунку Джіджі шість трофеїв - в 1999 році він перемагав в складі Парми, а потім в 2015, 2016 2017, 2018 і 2021 - в складі Ювентуса.

Цікавий і той факт, що Буффон перемагав в цьому турнірі в трьох різних десятиліттях.

Вчора у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.

У воротах туринського клубу стояв легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, для якого цей тріумф став останнім у складі старої сеньйори.

43-річний італієць покине команду після завершення сезону, так що ця перемога дозволила йому завоювати хоч один трофей у нинішній кампанії.

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