Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії

Легендарний голкіпер перемагав в цьому турнірі у складі двох клубів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон встановив рекорд за кількістю завойованих Кубків Італії за всю історію турніру.

Про це повідомляє Opta.

На рахунку Джіджі шість трофеїв - в 1999 році він перемагав в складі Парми, а потім в 2015, 2016 2017, 2018 і 2021 - в складі Ювентуса.

Цікавий і той факт, що Буффон перемагав в цьому турнірі в трьох різних десятиліттях.

6 - Gianluigi Buffon 🇮🇹 ha logrado su sexta Coppa Italia (una con el Parma y cinco con la @juventusfces), ningún jugador ha conseguido más trofeos en la historia de la competición. Leyenda. #TIMVISIONCUP #AtalantaJuve pic.twitter.com/82i4dS9kxU — OptaJose (@OptaJose) May 19, 2021

Вчора у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.

У воротах туринського клубу стояв легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, для якого цей тріумф став останнім у складі старої сеньйори.

43-річний італієць покине команду після завершення сезону, так що ця перемога дозволила йому завоювати хоч один трофей у нинішній кампанії.