Ярославський: Емблема Металіста вже наша

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський вказав на майбутнє перейменування Метала в Металіст.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Емблема Металіста вже ваша? Так, вона вже наша.

Чи буде вона на футболках ФК Метал 29 травня? Ні, вона не може бути на футболках ФК Метал, тому що це емблема Металіста. А ФК Метал закінчує Другу лігу під назвою Метал. Металіст вже буде в Першій лізі. Зараз в цьому просто немає сенсу", - відзначив Ярославський.