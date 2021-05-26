Сергій Ребров не стане головним тренером грецького клубу

Український головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров випав з шорт-листа АЕКа.

Про це повідомляє SDNA

Представники грецького клубу дали Реброву час до вівторка, щоб він дав остаточну відповідь: чи готовий він підписувати контракт або їм потрібно шукати іншого наставника. Український тренер "занадто довго думав", але так і не визначився зі своїм майбутнім, тому АЕК відмовився від послуг Реброва.

Греки оперативно знайшли нового претендента на посаду – серба Владана Мілоєвіча, який двічі вигравав сербську Суперлігу, а в сезоні 2020/21 працював в Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.

За повідомленнями ЗМІ, вже сьогодні, 26 травня, АЕК має оголосити про підписання угоди з тренером на 2 роки.

Раніше повідомлялося, що Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче.