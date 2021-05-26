УЄФА визначила покарання для Реала, Барселони та Ювентуса

Безпрецедентне рішення УЄФА щодо учасників Суперліги

УЄФА обрала жорстке покарання для Реала, Барселони та Ювентуса за ініціювання створення Суперліги.

Про це повідомляє COPE.

УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги та планує виключити їх із Ліги чемпіонів 2021/22.

Реалу, Барселоні та Ювентусу, окрім цього ще й загрожує штраф на кругленьку суму. В такому випадку клуби, ймовірно, звернуться до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

Якщо їхнє виключення з Ліги чемпіонів буде підтримано, то три вакантних місця займуть клуби, що фінішували в Ла-Лізі і Серії А за межами першої четвірки – Бетіс, Реал Сосьєдад та Наполі відповідно.