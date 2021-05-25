 ФК Метал 29 травня зіграє під цією назвою останню гру | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Метал 29 травня зіграє під цією назвою останню гру

Вчора 22:55 205 0
Метал зіграє останній матч під цією назвою з ФК Кривбас
ФК Метал 29 травня зіграє під цією назвою останню гру
#Метал, #Металіст

Джерело - city.kharkov.ua.

Процедура перейменування футбольного клубу Метал у Металіст буде запущена 29 травня.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

"Цьому передувала велика робота міської влади та Олександра Ярославського. Ми презентуюм емблему футбольного клубу Металіст, і відбудеться повернення улюбленої народної команди. Метал вже вийшов у Першу лігу, і ми ставимо перед собою амбітні цілі - за один сезон пройти в Прем'єр-лігу, за наступний - грати в єврокубках, а далі - в Лізі чемпіонів", - зазначив Терехов.

Зазначимо, матч Метал - Кривбас відбудеться 29 травня на стадіоні Металіст, початок - о 17:00.

Раніше, Метал переміг Металург у 23 турі Другої ліги.

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