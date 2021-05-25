ФК Метал 29 травня зіграє під цією назвою останню гру

Джерело - city.kharkov.ua.
Процедура перейменування футбольного клубу Метал у Металіст буде запущена 29 травня.
Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
"Цьому передувала велика робота міської влади та Олександра Ярославського. Ми презентуюм емблему футбольного клубу Металіст, і відбудеться повернення улюбленої народної команди. Метал вже вийшов у Першу лігу, і ми ставимо перед собою амбітні цілі - за один сезон пройти в Прем'єр-лігу, за наступний - грати в єврокубках, а далі - в Лізі чемпіонів", - зазначив Терехов.
Зазначимо, матч Метал - Кривбас відбудеться 29 травня на стадіоні Металіст, початок - о 17:00.
Раніше, Метал переміг Металург у 23 турі Другої ліги.