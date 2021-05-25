 Де Бур: В України ми виграємо з рахунком 3:1 | Футбол | Champion.com.ua
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Де Бур: В України ми виграємо з рахунком 3:1

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Фахівець спрогнозував результати матчів збірної
Де Бур: В України ми виграємо з рахунком 3:1
#Нідерланди, #Україна

Джерело - voetbalzone.nl.

Наставник збірної Нідерландів Франк де Бур впевнений, що після перших двох поєдинків його команда вийде до плей-оф Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Я думаю, що вже після перших двох поєдинків ми вийдемо в плей-оф. У України ми виграємо з рахунком 3:1, а у Австрії - 2:1. Що стосується Північної Македонії, то тут буде 3:0. Але може нам варто програти македонцям, адже якщо ми станемо першими в групі, то вийдемо на кого-то з групи смерті - Францію, Португалію чи Німеччину. Так що, можливо, розумніше фінішувати другими", - зазначив Де Бур.

Збірна України проведе свій матч на Євро-2020 проти Нідерландів 13 червня в Амстердамі.

Нагадаємо, Шевченко задоволений грою з Бахрейном.

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