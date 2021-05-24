Шевченко задоволений грою з Бахрейном

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив матч проти Бахрейну.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Насамперед я хочу подякувати глядачам за підтримку, нам було дуже приємно грати. Спасибі Харкову за таку чудову атмосферу. Для нас було важливо отримати інформацію, в якому стані перебувають наразі гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як відновлюються.

Я розглядаю гру з Бахрейном як підготовку до Євро. Команда була під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи. Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка.

Як я вже казав, ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми збираємося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу, а потім до третього. У нас буде потім дуже мало часу для підготовки між цими матчами, тому було важливо дати навантаження саме зараз", - розповів Шевченко.