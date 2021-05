Півзахисник Ліверпуля Джорджіньо Вейналдум продовжить кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У червні нідерландець стане вільним агентом і підпише з блаугранас контракт на три роки. Інтерес до нього проявляла Баварія, але сам гравець хоче перейти в Барселону. Також до футболіста проявляв інтерес Челсі,

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 - there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and... here we go soon! 🚨🇳🇱 #FCB @MatteMoretto