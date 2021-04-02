Челсі хоче перехопити Вейналдума у Барселони

Джорджіньо Вейналдум може залишитися в АПЛ

Хавбек Ліверпуля Джорджіньо Вейналдум може підсилити атакувальну ланку Челсі.

Про це повідомляє Marca.

Лондонців приваблює можливість підписати півзахисника на правах вільного агента, адже його контракт з Ліверпулем завершується влітку. На 30-річного нідерландця також претендують ПСЖ, Ювентус і Барселона. Саме каталонський клуб називають головним фаворитом у цих перегонах.

У нинішньому сезоні АПЛ Вейналдум зіграв у 29-ти матчах та відзначився двома голами.

Нагадаємо, Барселона пропонує Вейналдуму контракт із зарплатнею 8 млн євро.